تايلاند تبدأ تنظيم تداول العملات الإلكترونية في أبريل

أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات في تايلاند عن خطتها لفرض قواعد على العملات الإلكترونية وعروضها الأولية بداية من أبريل المقبل؛ في خطوة تستهدف دعم حماية المستثمرين.



وقال "رابي سوكاريتاكول"، الأمين العام للجنة، في تصريحات لوكالة "بلومبرج"، اليوم الخميس، إنه سيتم تنفيذ تلك القواعد في غضون 3 أسابيع، مشيرًا إلى أن بلاده يمكنها التحرك على نحو سريع نسبيًا في تشديد المراقبة.



وأضاف أن العملات الإلكترونية سوق بالغة الخصوصية "وليس للأشخاص العاديين".



وتعد خطوات تايلاند جزءًا من سلوك عام تتبعه معظم دول العالم منذ بداية العام؛ حيث تتجه لتضييق التعامل على العملات الإلكترونية وتعاملاتها، مع ارتفاعاتها الكبيرة، والتي أرجعها البعض إلى كونها "فقاعة".



وأوضح "سوكاريتاكول" أن عروض العملة ومنصات تداولها سوف تخضع أيضًا إلى الإطار التنظيمي، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من التفاصيل سيتم الكشف عنها بمجرد أن يحصل التشريع على التأييد الملكي.