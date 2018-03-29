1.4 مليون جنيه أرباح «المصريين للاستثمار العقاري» بنهاية 2017

يستعد صندوق "المصريين للاستثمار العقاري" الذي يُعد أول صندوق عقاري في مصر، لطرح الشريحة الثانية خلال النصف الثاني من العام الحالي.



وقال هاشم السيد، الرئيس التنفيذي للصندوق، إنه سيتم الطرح عبر مساهمات عينية بالأصول، وجزء نقدي، لزيادة حجم الصندوق الحالي البالغ 80 مليون جنيه، ليتلاءم مع مستهدفات ومشروعات الصندوق في الفترة المقبلة.



وأضاف "السيد" أن الصندوق يجري حاليًا مفاوضات مع شريك عربي لضم أحد المولات التجارية التابعة له تحت مظلة الصندوق، مقابل إصدار وثائق.



وبدأ يوم الثلاثاء رسميًا التداول في البورصة على وثائق الصندوق المؤسس بواسطة تحالف شركات المصريين في الخارج للاستثمار و"بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية" وبنك "مصر إيران"، وتمت تغطية الشريحة الأولى من الصندوق البالغة 100 مليون جنيه بنسبة 80.14%.



وأظهرت القوائم المالية لشركة وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري، خلال الفترة من "تأسيسها في 18 يوليو 2016 وحتى 31 ديسمبر 2017"، تحقيقها أرباحًا بقيمة 1.38 مليون جنيه.