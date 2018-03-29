تباين أداء الدولار الأمريكي مع ترقب بيانات اقتصادية

تباين أداء الدولار الأمريكي، أمام العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الخميس، في ترقب لبيانات اقتصادية.



وبحلول الساعة 7:55 صباحًا بتوقيت جرينتش استقر الدولار أمام اليورو عند 1.2304 دولار، فيما تراجع أمام الين إلى 106.60 ين بنحو 0.2%.



وارتفعت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني عند 1.4056 دولار بنحو 0.2%، كما صعدت أمام الفرنك السويسري مُسجلة 0.9574 فرنك بنسبة 0.07%.



أما مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية فارتفع بنحو 0.08% إلى 90.126 دولار.



ومن المقرر أن يتم الإعلان في وقت لاحق من اليوم، عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي وطلبات إعانة البطالة ومؤشر "شيكاغو" للإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة.