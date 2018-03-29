عمومية «المصريين في الخارج» تُقرر توزيع أسهم مجانية للمساهمين

اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية مقترح توزيعات الأرباح عن 2017.



وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الخميس، أن الجمعية أقرت توزيع 5.02 مليون سهم مجاني، وذلك بواقع سهم مجاني كل 8 أسهم أصلية، تمويلا من الأرباح المرحلة بإجمالي بقيمة 12.5 مليون جنيه.



وصدقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات عن العام المنتهي في ديسمبر 2017.



وعلى مستوى أعمال الجمعية العامة غير العادية، أقرت تعديل المواد 6-7 من النظام الأساسي لشركة بتوزيع أسهم مجانية على المساهمين تمويلًا من الأرباح المرحلة.