قرارات الجمعية العامة وراء إيقاف التعامل على «الوطنية للذرة»

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التعامل على أسهم الشركة الوطنية لمنتجات الذرة اعتبارًا من جلسة تداول اليوم الموافق 29 مارس 2018.



وأوضحت البورصة - في بيان اليوم - أنه "تم الإيقاف لحين موافات الشركة لنا بقرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2018 مارس 28، مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان".



ويبلغ رأسمال الوطنية 295.12 مليون جنيه، موزعًا على 29.5 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.