«الأورمان»: توزيع ملابس جديدة على 20 ألف طفل في يوم اليتيم

أعلنت جمعية الأورمان أن الجمعية بدأت فعاليات احتفالاتها بيوم اليتيم لهذا العام، بتوزيع ملابس جاهزة جديدة على 20 ألف طفل يتيم بالقاهرة والمحافظات، بالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية، وتحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي.



من جانبه، أكد أحمد مؤمن، المستشار الإعلامي لجمعية الأورمان، أن توزيع الملابس الجديدة على الأطفال الأيتام يتم من خلال اصطحاب الأطفال إلى أكبر المراكز التجارية المتخصصة في بيع الملابس الجاهزة، وإتاحة الفرصة لكل طفل لكي يختار ما يناسبه ويرغب فيه، وأن ذلك تقليد بدأته الأورمان منذ إطلاقها احتفالات يوم اليتيم، قبل خمسة عشر عامًا، وتحرص على تنفيذه سنويًا دون انقطاع بهدف أن يستقبل الأطفال الأيتام يوم الاحتفالات بهم في الجمعة الأولى من أبريل بملابس جديدة لاستكمال إدخال البهجة على نفوسهم، وأن الهدف ليس فقط هو حصولهم على ملابس جديدة لكن أيضًا إتاحة فرصة لهم للذهاب لأكبر المحلات التجارية المتخصصة في بيع الملابس، لاختيار ما يناسبهم بالمجان تمامًا.



وأشار مؤمن، إلى أن توزيع الملابس الجديدة على الأطفال الأيتام سوف يستتبعه سلسلة من الفعاليات سوف تعلن عنها الجمعية تباعًا وسوف يتم تنظيم الفعاليات في القاهرة، والمحافظات بالتعاون مع المحافظين وتحت رعايتهم وبحضورهم.



جدير بالذكر، أن جمعية الأورمان أطلقت قبل 15 عامًا من الآن احتفالات يوم اليتيم بهدف لفت أنظار المجتمع والرأي العام إلى قضايا الأيتام ومشكلاتهم، وحث الجميع على الاهتمام بأنباء هذه الشريحة وان الاحتفالات بدأت محدودة وانتشرت لتصبح من الاحتفالات التى يحرص الجميع على تنفيذها الآن في الجمعة الأولى من أبريل سواء مؤسسات أو هيئات أو منظمات مجتمع مدني.

