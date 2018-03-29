البورصة تُعلق العروض والطلبات على «راكتا» بالجلسة الاستكشافية

قالت البورصة المصرية، إنه بناءً على قرار رئيس البورصة، تقرر تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة بالجلسة الاستكشافية على الورقة المالية العامة لصناعة الورق - راكتا (EGS36021C011_NOPL)، خلال جلسة تداول اليوم.



وأظهرت الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي 2018-2019، تخفيض خسائرها بنسبة 39% على أساس سنوي.



وذكرت الشركة في وقت سابق أنها سجلت خسائر بقيمة 31.3 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مقابل خسائر بلغت 38.7 مليون جنيه بالنصف الأول من العام المالي السابق.



تستهدف الشركة استثمارات بمبلغ 128.05 مليون جنية للعام المالي 2018-2019.