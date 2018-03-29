عمومية «الخليجية الكندية» للاستثمار تعتمد نتائج الأعمال

قالت الخليجية الكندية للاستثمار العقاري، إن الجمعية العامة العادية، وافقت في طور انعقادها الثاني في 23 مارس الجاري، على نتائج الأعمال عن العام المالي 2017.



وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الخميس، أن العمومية اعتمدت تقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عن نشاط الشركة في السنة المالية 2017.



وصدقت الجمعية على إعادة تشكيل وانتخاب مجلس إدارة الشركة، والقوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2017.



وحققت الشركة أرباحًا بلغت 466.9 ألف جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر 2017، مقابل خسائر بلغت 736.3 ألف جنيه في 2016.