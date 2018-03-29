الذهب يواصل التراجع مع هدوء المخاوف السياسية والاقتصادية

واصلت أسعار الذهب تراجعها خلال تعاملات اليوم الخميس، قبيل بيانات اقتصادية، ومع اطمئنان المستثمرين للأوضاع السياسية والاقتصادية في العالم.



وكان زعيم كوريا الشمالية تعهد أمس، لرئيس الصين بنزع السلاح النووي، كما أكد على رغبته في عقد قمة مع الرئيس الأمريكي.



وبحلول الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو بنحو 0.1% إلى 1328.6 دولار للأوقية.



وكان سعر العقود الآجلة للمعدن النفيس تسليم إبريل، سجل أكبر خسائر يومية في 5 أسابيع بمقدار 17.80 دولار إلى 1324.20 دولار للأوقية.



فيما استقر سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر عند 1324.6 دولار للأوقية.



أما على الصعيد التجاري، فأعلن وزير الخزانة الأمريكي في الأسبوع الجاري، عن أنه يجري مناقشات مع الصين، لتجنب وقوع حرب تجارية بين أكبر اقتصاديين في العالم، بعد تطبيق تعريفات جمركية على الواردات الأمريكية من الدولية الآسيوية.