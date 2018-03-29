إصابة سيدة بعد انهيار منزلها في شبين الكوم بالمنوفية

أصيبت سيدة بجروح خطيرة إثر انهيار منزلها بسبب العاصفة الترابية في شبين الكوم بالمنوفية.



تلقي مأمور مركز شبين الكوم إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بسقوط جزء من منزل بقرية ميت خلف دائرة المركز، وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين أن العقار مكون من طابق واحد مشيد بالطوب الأحمر والطين ومسقوف بالأخشاب على مساحة 80 مترًا ملك "م.ع.م.ع"، 35 سنة، عامل، وتلاحظ سقوط سقف إحدى الغرف نظرًا لقدم المبنى والعواصف الترابية.



ونجم عن ذلك إصابة "ع.ف.ا.ع"، 35 سنة، ربة منزل بجروح خطيرة وتم نقلها إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى.



وبسؤال مالك العقار قرر مضمون ما جاء بالفحص ونفى الشبهة الجنائية وتم إخطار الوحدة المحلية وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1811 إداري مركز شبين الكوم لسنة 2018م كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.