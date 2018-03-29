خبير أمني فرنسي: قطر خطتت لتدمير مصر وتونس

قال فيكتور مورميك، الضابط السابق بجهاز الاستخبارات الداخلي الفرنسي، إن الإرهاب المنتشر في أوروبا حاليًا، ويضرب فرنسا على وجه الخصوص بين الحين والآخر، يتلقى دعمًا ماديًا وإعلاميًا وسياسيًا من أنظمة وأحزاب وجماعات تتبنى الأيدلوجيات المتطرفة بشكل علني، مثل نظام الملالي في إيران، وجماعة الإخوان التي تتبناها قطر.



وأضاف مورميك، خلال حديثه مع صحيفة "البيان" الإماراتية، أن أنظمة مثل تنظيم الحمدين في قطر، تقدّم دعمًا ماديًا وإعلاميًا لهذه العناصر الإرهابية، وتأوى قادة هذا التنظيم الذي كاد أن يدمر مصر وتونس، وتظهرهم عبر وسائلها الإعلامية كمعارضين أبطال، يروجون لشعارات رنانة جذابة، مثل «معارضة الدكتاتورية»، و«تحرير الشعوب»، وهذا تضليل واضح.



وأكد مورميك أن الخطورة تكمن في أن هذه التنظيمات، جنّدت خلال العشرين عامًا الماضية، مئات الأفراد من جنسيات مختلفة، حتى بين الأوروبيين، وأطلقتهم لينفذوا عمليات متفرقة، لإنهاك الغرب، وتشتيت قوته، لعدم الضغط عن طريق التحالف الدولي للقضاء على الإرهاب، بقيادة الولايات المتحدة، على تنظيم داعش في العراق وسوريا، وفروعه في عدد من الدول.



وأشار مورميك إلى أن تقارير استخباراتية غربية كشفت، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، الكثير من سبل الدعم الذي يقدمه تنظيم الحمدين في الدوحة لهذه التنظيمات، وطالبت العديد من المنظمات الحقوقية والجهات الأمنية الأوروبية، بمحاسبة الممولين للإرهاب، وما زالت المطالب تتزايد، مع ظهور كل دليل على هذا الدعم، الذي يقدمه تنظيم الحمدين للجماعات الإرهابية، وسوف تستمر إلى أن يتم محاسبة كل من يقدم الدعم للمتطرفين حول العالم.



وشدد مورميك على أن التقارير الاستخباراتية أكدت أن حادث خطف صيادين قطريين في العراق عام 2015 كان مدبرًا، خطة رسمها تنظيم الحمدين، لتقديم دعم مادي عاجل للتنظيمات الإرهابية، وتهريب المواد البترولية، وبيعها لصالح تنظيم داعش المتطرف، أيضًا تم رصده، ودعم تنظيم الإخوان الإرهابي في مصر وتونس وليبيا والمغرب، معلوم بالأدلة الدامغة والقرائن الواضحة، وبعد تزايد العمليات الإرهابية في أوروبا، ومؤخرًا لندن وباريس بات الوضع مقلقًا ومطلوب تحرك دولي لمحاسبة ممولي هذه التنظيمات، كخطوة جادة وناجعة للقضاء على الإرهاب.