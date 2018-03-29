لليوم الثانى.. غلق موانئ جنوب سيناء لسوء الأحوال الجوية

أعلن ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أنه تم إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء.



وأكد يوسف أن هذا القرار يرجع لسوء الأحوال الجومائية، من انعدام الرؤية وشدة الرياح التى تتراوح ما بين 20 إلى 28 عقدة شمالية غربية وارتفاع الأمواج ما بين 3-4 أمتار، والضغط 1002 درجة وحالة البحر مضطربة جدًا، وتم ايقاف كافة الأنشطة البحرية، وذلك على كافة الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية.



كما أعلن يوسف إغلاق ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء نظرًا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التى بلغت 28 عقدة جنوبية والضغط 1002 مللى بار، وارتفاع الأمواج ما بين 3 إلى 4 أمتار وحالة البحر مضطرب، حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.



وشدد اللواء هشام أبو سنه، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، على مديري الموانئ باتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ، والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية لسلامة الملاحة البحرية، وحفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.