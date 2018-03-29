«صندوق مكافحة الإدمان» يبحث إجراءات التصدي لتجاوزات شركات التبغ

استعرض عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تجربه الصندوق في مكافحة خروقات شركات التبغ في الدراما المصرية على مدار الأربع سنوات الماضية، وكذلك الإجراءات التي اتخذها الصندوق للتصدي لظاهرة مشاهد التدخين، وتعاطي المخدرات في الأعمال الدرامية.



كما عرض "عثمان" فيلم تسجيلي يوضح نسب مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات في الدراما المصرية، على مدار الأربع سنوات الماضية وكذلك نسب مشاهد تدخين الإناث في الدراما والتي جاءت 15% من المدخنين خلال 2017 بعدما كانت 23.3% عام 2014.



كما تناول العرض بعض الإجراءات التي اتخذها الصندوق لمواجهة الترويج لمنتجات التبغ في الأعمال الدرامية منها التقدم ببلاغات تجاه بعض شركات التبغ لترويجها لمنتجاتها في مسلسلات رمضان الماضي، إضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون بين الصندوق والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمواجهة إساءة استغلال المواد الإعلامية والفنية والدرامية في التحريض على تعاطي وإدمان المواد المخدرة والترويج لمنتجات التبغ.



فيما أشادت لجنة الخبراء الدولية بتجربة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان في إنشاء مرصد إعلامي لرصد مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات في الدراما المصرية، وكذلك إعداد الصندوق ميثاق شرف لتناول درامي رشيد، لمشكلة التدخين والتعاطي في الأعمال الدرامية بأسلوب علمي، وطالبت اللجنة بأن تتضمن توصيات اجتماعها بدولة الهند تجربة مصر كوثيقة رسمية ضمن التوصيات التي سيتم عرضها في مؤتمر منظمة الصحة العالمية المقرر عقده في جنيف خلال شهر أكتوبر المقبل لاستفادة دول الأعضاء منها.



على جانب آخر أكدت منظمة الصحة العالمية أن شركات التبغ تطور من وسائلها الإعلانية غير المباشرة للترويج لمنتجاتها وتضع الأطفال والسيدات في مقدمة المستهدفين، وهو ما يجرم قانونًا، وسيتم التصدي لهذه الظاهرة من خلال إعداد الإستراتيجية الدولية لمكافحة الترويج لمنتجات التبغ.

