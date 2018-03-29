«العماري»: السيسي صاحب الفضل في مكافحة فيروس سي

قال الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن ملف الصحة لم ينعش إلا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فالرئيس لم يهمل أي صغيرة أو كبيرة في القطاع، وخير دليل على ذلك اهتمامه بأخطر مرضين وهما فيروس سي والسرطان، فكلف وزير الصحة بوضعهما على قائمة أولوياته، وبالفعل تم العمل عليهم، مما أنهى قوائم الانتظار.



وأكد العماري، لـ«الدستور»، أن الرئيس السيسي التفت لجميع عناصر الشعب المصري وفئاته، ولم يفرق بين أحد فيهم، مدعما كل ركن من أركان الدولة بقانون وتشريع يحمي حقوقه ويحفظه.



