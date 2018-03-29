القاهرة : الخميس 29 مارس 2018
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96%
السيسي
10831516
إجمالى المشاركين
12300786
الأصوات الصحيحة
11253633
الأصوات الباطلة
1047153
4%
موسي
422117
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الخميس 29/مارس/2018 - 09:30 ص

بالمستندات.. «السيسي» يكتسح موسى مصطفى في جنوب سيناء

بالمستندات.. «السيسي»
عمرو المزيدي
dostor.org/2109743

شهدت لجان فرز الأصوات في جنوب سيناء أمس فوز كاسح للرئيس عبد الفتاح السيسي على منافسه موسى مصطفى موسى.

في لجنة رقم ٨ بطابا حصل الرئيس عبد الفتاح السيسي على ٣٦٢ صوتا، وموسى مصطفى على ١٩ صوتا.

لجنة رقم ١ و٢ بابورديس الرئيس عبد الفتاح السيسي يحصل على ٢٩٣٢ صوتا، وموسى مصطفى ١٦٦ صوتا.

لجنة رقم ٦ في دهب الرئيس عبد الفتاح السيسي ٢٩٢٥ صوتا، وموسى مصطفى ١٦٣ صوتا.

لجنة رقم ١ و٩ في ابو زنيمة السيسي حصل على ٢١٥١ صوتا، وموسى مصطفى على ١٥٣ صوتت.

بالمستندات.. «السيسي» يكتسح موسى مصطفى في جنوب سيناء
بالمستندات.. «السيسي» يكتسح موسى مصطفى في جنوب سيناء
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