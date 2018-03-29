الخميس 29/مارس/2018 - 09:30 ص
بالمستندات.. «السيسي» يكتسح موسى مصطفى في جنوب سيناء
عمرو المزيدي
dostor.org/2109743
شهدت لجان فرز الأصوات في جنوب سيناء أمس فوز كاسح للرئيس عبد الفتاح السيسي على منافسه موسى مصطفى موسى.
في لجنة رقم ٨ بطابا حصل الرئيس عبد الفتاح السيسي على ٣٦٢ صوتا، وموسى مصطفى على ١٩ صوتا.
لجنة رقم ١ و٢ بابورديس الرئيس عبد الفتاح السيسي يحصل على ٢٩٣٢ صوتا، وموسى مصطفى ١٦٦ صوتا.
لجنة رقم ٦ في دهب الرئيس عبد الفتاح السيسي ٢٩٢٥ صوتا، وموسى مصطفى ١٦٣ صوتا.
لجنة رقم ١ و٩ في ابو زنيمة السيسي حصل على ٢١٥١ صوتا، وموسى مصطفى على ١٥٣ صوتت.