«المرور» تنشر أوناش بمحور عرابى لمنع الزحام

أعلنت اﻹدارة العامة لمرور الجيزة، انتشار اﻷوناش المرورية بمحيط أعمال إنشاء محطة مترو التوفيقية بمحور أحمد عرابى فى المهندسين للعمل على رفع أى معوقات سواء أعطال للسيارات أو حوادث لمنع أى زحام بالطريق.



كانت اﻹدارة العامة لمرور الجيزة أعلنت إغلاق جزئى لشارع أحمد عرابى بمنطقة المهندسين لمدة 3 سنوات ﻹنشاء محطة مترو التوفيقية ضمن مشروع مترو الانفاق الخط الثالث فى الاتجاه من الدائرى إلى ميدان سفنكس مع تعيين الخدمات المرورية واﻷوناش اللازمة ووضع العلامات الإرشادية بمحيط اﻷعمال لحين الانتهاء منها.