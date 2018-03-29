الخميس 29/مارس/2018 - 09:20 ص
حظك اليوم.. برج الحمل انتبه لوضعك الصحى
dostor.org/2109728
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عفيفي، توقعاتها للأبراج، اليوم الخميس.
وفيما يخص برج الحمل:
مهنيًا: الخطوط جيّدة للانطلاق والتدقيق والبحث ثم الإنجاز. لا تقف مكتوفًا تراقب الحياة تمرّ أمامك، بل قاوم لتنال حقوقك وتحصل على ما هو ملك لك.
عاطفيًا: بعيدًا عن البيت تعيش حالة غير متوقعة قد تكون في مصلحتك، أحد منتقديك السابقين يبدي اهتمامًا بكسب صداقتك.
صحيًا: انتبه لوضعك الصحي، فأنت تحب الأكل الدسم ولا تحسب حسابًا للعواقب.