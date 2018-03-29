التل الكبير تحصد المركز الأول فى التصويت بالإسماعيلية

حصدت مدينة التل الكبير التي تبعد 35 كيلومترا عن مدينة الإسماعيلية المركز الأول في نسبة التصويت على مستوى المحافظة في الانتخابات الرئاسية 2018.



شارك في الانتخابات 33188 ناخبا وناخبة من إجمالي 71262 صوتا ممن لهم حق الانتخاب بنسبة بلغت 46.5%.



وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات النتيجة على مستوى المحافظة بحضور 336.291 من إجمالي 833.479 ممن لهم حق التصويت بنسبة 40.33 % بالإسماعيلية.