الخميس 29/مارس/2018 - 09:16 ص
التل الكبير تحصد المركز الأول فى التصويت بالإسماعيلية
الإسماعيلية محمود الكيلاني
dostor.org/2109727
حصدت مدينة التل الكبير التي تبعد 35 كيلومترا عن مدينة الإسماعيلية المركز الأول في نسبة التصويت على مستوى المحافظة في الانتخابات الرئاسية 2018.
شارك في الانتخابات 33188 ناخبا وناخبة من إجمالي 71262 صوتا ممن لهم حق الانتخاب بنسبة بلغت 46.5%.
وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات النتيجة على مستوى المحافظة بحضور 336.291 من إجمالي 833.479 ممن لهم حق التصويت بنسبة 40.33 % بالإسماعيلية.