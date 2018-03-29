تخفيض أسعار 4 آلاف سلعة عبر 70 منفذًا فى العين

أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية التزام 70 منفذًا للبيع وجمعية تعاونية في العين بمبادرة تخفيض 4 آلاف سلعة بنسب تتراوح بين 10% و55%.



يأتي ذلك ضمن مبادرة اليوم العالمي للسعادة التي انطلقت يوم 20 مارس الجاري، وتمتد حتى 20 أبريل المقبل، وذلك بهدف التخفيف من أعباء المستهلكين وإدخال البهجة والسعادة على نفوسهم بهذه المناسبة.



وأوضح هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك، أن الوزارة تعمل بالشراكة مع الموردين ومنافذ البيع على تفعيل مبادرات التخفيض على مستوى الدولة، بما في ذلك مبادرات التثبيت.



وقال النعيمي إن مبادرة تثبيت الأسعار في العين تشمل 1800 سلعة عبر 70 منفذًا وحتى نهاية 2018.



وأكد ضرورة الالتزام بتثبيت لوحات وقوائم (رولاب) عند مداخل المنافذ والجمعيات تتضمن بيانا بالسلع المخفضة وأسعارها حتى تكون في متناول المستهلكين.