رصد 11 سيارة متروكة فى شوارع الجيزة لعدم استخدامها إرهابيًا

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملات مرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع.



أسفرت الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية، عن رفع 11 سيارة متروكة ودراجة نارية، خشية استخدامها فى العمليات الإرهابية، منها 4 سيارات تم تسليمها لمالكها و3 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، وتم رصد 4 دراجات دون تراخيص ولوحات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.