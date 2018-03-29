القاهرة : الخميس 29 مارس 2018
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الخميس 29/مارس/2018 - 09:09 ص

«المنصورى»: أنشأنا مشروعات حفّزت الحركة العقارية بالشارقة

«المنصورى»: أنشأنا
وكالات
dostor.org/2109723

قال عمر المنصوري، مدير إدارة الفروع بدائرة التسجيل العقاري بالشارقة، إن المنطقة الشرقية والوسطى شهدت إنشاء مشاريع استثمارية وسياحية حفزت الحركة العقارية في المنطقة.

وأعلن «المنصوري» إجمالي عدد معاملات المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية للعام 2017، التي بلغت 16٫409 معاملات بحجم تداول يقدر بـ1٫1 مليار درهم.

تصدرت العقارات التجارية في المنطقة الوسطى بـ65 عقارًا، أما في المنطقة الشرقية، فقد ارتفعت معاملات البيع في 2017 بنسبة 28٫7%.

وتصدرت العقارات السكنية معاملات البيع بنحو 263 معاملة، منها 161 أرض فضاء، و102 أرض مبنية.

وبلغ إجمالي عدد المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي في المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية 2678 مستثمرا، منهم 2644 مستثمرا إماراتيًّا، و34 مستثمرا خليجيا.

وقال سليمان النقبي، مدير فرع خورفكان ودبا الحصن، إن تداول المستثمرين في مدينة خورفكان بلغ 186 عقارًا، وذلك في 16 منطقة، إذ تركزت معاملات البيع في مناطق الحراي الصناعية، بواقع 54 معاملة والحراي التجارية، بواقع 34 معاملة ومنطقة حياوة بـ19 معاملة، فيما توزعت 79 معاملة أخرى على بقية المناطق.

من ناحية أخرى، توزعت العقارات المتداولة في معاملات البيع، ما بين أرض فضاء، بواقع 118 معاملة بمساحة 681،504 قدم2، وأرض مبنية بـ62 معاملة ومساحة تقدر بـ 356٫466 قدم2، فيما حققت الأرض المزروعة 6 معاملات بمساحة 200٫077 قدم2.

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