اليوم.. «القاهرة للأدوية» تناقش الخطة الاستثمارية لـ«2018-2019»

يرأس الدكتور أحمد حجازي، رئيس الشركة القابضة للأدوية، اليوم الخميس، الجمعية العامة لشركة القاهرة للأدوية، للنظر في إقرار الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل، والتصريح لمجلس الإدارة بالتبرع بما لا يجاوز 20 ألف جنيه بالعام المقبل.



وأظهرت الموازنة التقديرية للعام المالي 2018-2019 لشركة القاهرة للأدوية أنها تستهدف زيادة أرباحها إلى 99.7 مليون جنيه، مقابل أرباح معتمدة في العام المالي الحالي بنحو 88.5 مليون جنيه.



وتستهدف الشركة استثمارات خلال العام المالي المقبل بنحو 35.94 مليون جنيه.



يذكر أن الشركة حققت أرباحًا خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بقيمة 52.7 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 46.37 مليون جنيه بالفترة المماثلة من العام المالي 2016-2017.