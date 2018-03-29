«الكهرباء»: تحصيل غرامة عدم التصويت بالانتخابات على الفاتورة «شائعة»

نفى الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن يتم تحميل الغرامات التي أعلنت عنها اللجنة العليا للانتخابات أمس الأربعاء كعقوبة للمتخلفين عن التصويت في الانتخابات الرئاسية مصر 2018، على فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية للمشتركين بجميع قطاعات الكهرباء المختلفة للمستهلكين في المنازل أو القطاع الخاص.



وأكد الدكتور أيمن حمزة في تصريح خاص لـ«الدستور»، أن فواتير الكهرباء مخصصة فقط لتحصيل قيمة الاستهلاك الشهري للمشتركين، ولا مجال لتحصيل مبالغ مالية إضافية.