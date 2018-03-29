القاهرة : الخميس 29 مارس 2018
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الخميس 29/مارس/2018 - 08:56 ص

النمسا تستبعد طرد دبلوماسيين روس من أراضيها

وزيرة خارجية النمسا
وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل
dostor.org/2109714

استبعدت النمسا اتخاذ أية إجراءات ضد روسيا على خلفية قضية «تسميم» الكولونيل الروسي السابق سيرجي سكريبال في بريطانيا.

وقالت وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل إن بلاده لن تقوم بطرد دبلوماسيين روس من أراضيها، موضحة أنه حال وجود أي أدلة تشير إلى أن روسيا متورطة في تسميم سكريبال، سيتم حينها الرد عبر آلية محددة واتخاذ ردود أفعال متعددة الأطراف بناء على أساس اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «تاس» الروسية.

وأوضحت أن النمسا أعلنت يوم الإثنين الماضي أنها لن تقوم بطرد دبلوماسيين روس نظرا لأهمية الحفاظ على قنوات الحوار، مشيرة إلى أن بلادها تتصرف بناء على التجارب السابقة.

وجددت قضية سكريبال - الذي تم العثور عليه هو وابنته في حالة صحية حرجة جراء تعرضهما لاستنشاق غاز أعصاب في بريطانيا- التوتر بين موسكو وبروكسل، إذ أعلن مسئولون أوروبيون، الأسبوع الماضي، اعتزام عدد من دول الاتحاد سحب دبلوماسييهم من روسيا أو طرد الدبلوماسيين الروس من أراضيهم، بعد أن قررت لندن طرد 23 دبلوماسيا روسيا لديها، وردت موسكو بطرد عدد مماثل من الدبلوماسيين البريطانيين.

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