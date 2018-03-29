اليوم.. «القابضة المعدنية» ترأس الجمعية العامة لـ«مصر للألومنيوم»

يرأس الدكتور مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، اليوم الخميس 29 مارس، الجمعية العامة لشركة مصر للألومنيوم، إحدى الشركات التابعة للقابضة المعدنية.



وكان وزير قطاع الأعمال العام كلف مصر للألومنيوم بالبدء في التوسعات الخاصة بمصنع الألومنيوم، والاستفادة من المادة الخام، في إطار تعظيم القيمة المضافة للألومنيوم.



ويشهد الجمعيات أعضاء مجلس إدارة القابضة ورؤساء الشركات وممثلو الجهاز المركزى للمحاسبات.



وشهدت الشركات السابقة تحسنا فى إيراداتها وأرباحها فى الفترة الماضية، وسط توقعات بنمو أرباحها خلال عام الموازنة.