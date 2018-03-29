القاهرة : الخميس 29 مارس 2018
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96%
السيسي
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إجمالى المشاركين
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الخميس 29/مارس/2018 - 08:04 ص

«الأرصاد»: استمرار العاصفة الترابية اليوم.. والعظمى بالقاهرة 23 درجة

عاصفة ترابية ـ أرشيفية
عاصفة ترابية ـ أرشيفية
dostor.org/2109697

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية لطيف على باقي الأنحاء نهارًا بارد ليلًا، مع استمرار العاصفة الترابية.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء يصاحبها سقوط الأمطار تكون رعدية وأحيانًا تنشط الرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء وتكون مثيرة للرمال والأتربة تصل إلى حد العاصفة على أغلب الأنحاء كما تنشط على البحرين المتوسط والأحمر وخليج السويس؛ مما يؤدى إلى اضطراب شديد في الملاحة البحرية هناك.

ويتوقع خبراء الأرصاد بالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون مضطربًا جدا مع ارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى أربعة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، أما البحر الأحمر يكون مضطربًا وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 15 23
وسط الدلتا 14 23
الإسكندرية 15 20
بلطيم 15 20
مطروح 13 19
السلوم 12 18
سيوة 14 23
بورسعيد 17 21
دمياط 16 21
العريش 15 23
رفح 14 22
الإسماعيلية 16 23
السويس 17 24
رأس سدر 19 23
نخل 16 22
نويبع 19 25
طابا 19 22
كاترين 15 19
الطور 18 26
شرم الشيخ 21 28
الغردقة 19 28
مرسى علم 18 28
الفيوم 16 24
بنى سويف 16 24
المنيا 16 25
أسيوط 15 26
سوهاج 16 26
قنا 18 27
الأقصر 18 28
أسوان 20 29
أبوسمبل 22 28
الوادي الجديد 19 28
شلاتين 20 30
أبو رماد 21 29
رأس حدربة 22 28
حلايب 22 28

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