«الصفوة العقارية» تستهدف ضخ 2 مليار جنيه بالعاصمة الإدارية الجديدة

أكد محمد شلبي، رئيس شركة الصفوة للاستثمار العقاري، أن الشركة تخطط لضخ استثمارات بقيمة 2 مليار جنيه في مشروعين سكنيين بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال العام الجاري.



وأضاف "شلبي"، في تصريحات لـ"الدستور"، على هامش معرض ومؤتمر سيتي سكيب، أن مشروع "كابيتال هايتس 1"، حقق مبيعات جيدة وانتهت الشركة من تسويق المشروع والمقام على مساحة 57 فدان بالعاصمة الإدارية الجديدة والمقرر إنشاء 200 وحدة سكنية خلال عامين.



وأوضح أن مشروع "كابيتال هايتس 2" سيقام على مساحة 250 ألف متر مربع وسيتم بناء 40 عمارة سكنية وعدد 15 فيلا متوقعًا الانتهاء من تسليم جميع وحدات المشروع بالكامل خلال ثلاث سنوات.

