بالأرقام.. «السيسى» يكتسح أصوات المواطنين فى الأقصر

أسفرت المؤشرات الأولية لفرز اللجان العامة والفرعية بمختلف أنحاء محافظة الأقصر، والتي تبلغ الكتلة التصويتية بالكاملة لمحافظة 788727 صوتًا، حيث أدلى 253147 مواطنًا بأصواتهم، وتغيب 535580 مواطنًا عن الحضور.



وحصل المرشح عبدالفتاح السيسي على 237151 صوتًا، وحصل منافسه موسى مصطفى على 5669 صوتًا، وبلغت الأصوات الباطلة 10327 صوتًا، بنسبة تصويت حوالي 32% من أعداد الناخبين بالمحافظة.



وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء أمس الأربعاء، وبدأت عملية فرز الأصوات.



وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الإثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت أمس الأربعاء، وتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.