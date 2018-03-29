القاهرة : الخميس 29 مارس 2018
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الخميس 29/مارس/2018 - 07:22 ص

كاتب إماراتى يطالب حكومة بلاده وقف شحن السيارات الفارهة للدول الأوروبية

كاتب إماراتى يطالب
عبير سليم
dostor.org/2109690

طالب رئيس تحرير صحيفة «الإمارات اليوم»، سامي الريامي، اليوم الخميس، في مقال نشر على موقع الصحيفة، حكومة بلاده التدخل لوقف ظاهرة شحن السيارات الفارهة من الإمارات لاستخدامها في لندن، أو غيرها من المدن الأوروبية الشهيرة.

يأتي ذلك بعد تعرض أحد المواطنين الإماراتيين، مطلع الأسبوع الجاري، لاعتداء خلال وجوده في العاصمة البريطانية لندن بسيارته الخاصة، من قبل أحد المهاجمين الذي حاول تدوين عبارات باللغة الإنجليزية على مركبته، وتهديده بالقتل.

وبرر الريامي طلبه في مقاله الذي حمل عنوان «ظاهرة سلبية تستحق التدخل الحكومي»، أن السيارات الفارهة، وبلوحاته الإماراتية، تجعل الإماراتيين عُرضة للاستهداف بشكل عام.

وقال: «الاستهداف هُنا له أسباب وأشكال كثيرة، فقد يكون بغرض السرقة، أو لهدف عُنصري، أو حتى بسبب الحقد والغيرة والحسد والكراهية، فما الذي يجبرنا كي نُساعد كل حاقد أو لص أو معتوه على أن نكون هدفًا مُعلنًا وواضحًا له، بتصرفاتنا غير المنطقية!».

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