مصدر ليبى: تحديد جهة اختطاف عميد بلدية طرابلس

أكد مصدر ليبي مسؤول من ديوان المجلس البلدي طرابلس المركز، تمكنهم من تحديد جهة اختطاف عميد البلدية عبد الرؤوف بيت المال لدى مجموعة مسلحة فى المدينة القديمة.



وقال المصدر بحسب صحيفة «المرصد» الليبية، فى وقت مبكر من صباح، اليوم الخميس: إن مكتب التنسيق الأمني فى البلدية ترافقه مجموعة مساندة تابعة للداخلية بدأت التحرك لفك أسر عميد البلدية من خاطفيه، وهم أيضا مجموعة تابعة للداخلية وتعمل فى نطاق سلطة الدعم المركزي.



وكان المجلس البلدي في طرابلس، أعلن في الساعات الأولى من صباح اليوم أن جهة عبثية اقتحمت بيت العميد بقوة السلاح، واقتادته إلى جهة مجهولة مطالبا سكان العاصمة والمجلس الرئاسي باتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية للإفراج عنه.