صحيفة يابانية: طوكيو تعرض عقد اجتماع قمة مع بيونج يانج

قالت صحيفة أساهي اليابانية، اليوم الخميس، إن اليابان اقترحت على حكومة كوريا الشمالية عقد قمة ثنائية، مشيرة إلى أن بيونج يانج بحثت احتمال اجتماع زعمائها مع اليابان، وفقا لـ«رويترز».



وذكرت الصحيفة نقلا عن مصدر كوري شمالي، لم تذكر اسمه، أن حكومة الزعيم كيم جونج أون بحثت مع زعماء حزب العمال الكوريين الحاكم في البلاد احتمال عقد اجتماع قمة مع اليابان.



وقالت في تقرير من سول إن حكومة كيم شرحت خططها الدبلوماسية بخصوص كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والصين واليابان وروسيا.



وأعلن رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، أمس الأربعاء، أن طوكيو مهتمة للغاية بزيارة الزعيم الكوري الشمالي إلى الصين وتنتظر توضيحات مفصلة من بكين.