السلطات الفنزويلية تؤكد مقتل 68 شخصًا بسبب حريق فى أحد السجون

أعلن النائب العام الفنزويلي، طارق وليم صعب، مساء أمس الأربعاء، أن الحريق في سجن كارابوبو أسفر عن مقتل 68 شخصًا.



وقال صعب بحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية، اليوم الخميس: «يعلن مكتب المدعي العام الفنزويلي، أنه بخصوص الأحداث المروعة في مقر شرطة ولاية كارابوبو، قتل في الحريق المزعوم 68 شخصا، عين أربعة مدعيين عامين (ثلاثة إقليميين وواحد فيدرالي) لتوضيح ملابسات هذه الأحداث المأساوية».



وكانت وسائل الإعلام أفادت، في وقت سابق، بمقتل 78 شخصا، ولكن وفقا لبيانات غير رسمية.