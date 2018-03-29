84174 صوتا للسيسى مقابل 1486 لموسى بمركز الحامول

أعلنت اللجنة العامة بالانتخابات الرئاسية بمحافظة كفر الشيخ، المؤشرات الأولية لنتائج فرز الأصوات في الانتخابات باللجنة العامة لمركز شرطة الحامول، وحصول المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على 84174 صوتًا، بينما حصل موسى مصطفى موسى على 1468، وبلغ عدد الأصوات الباطلة 3028.



وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء أمس، وبدأت عملية فرز الأصوات.



وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الإثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت أمس، وتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.