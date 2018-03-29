مليون و700 ألف صوت لـ«السيسى» فى الدقهلية

أعلن المستشار ربيع قاسم، رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بالدقهلية، اليوم الخميس، انتهاء أعمال الفرز بلجان الدقهلية «نتائج غير رسمية»، والبالغ عددها 23 لجنة عامه بنسبة حضور 47%.



وقال قاسم فى تصريحات صحفية، إن إجمالى الناخبين المقيدين بالكشوف على مستوى المحافظة يصل إلى 4 ملايين و95 ألفا و720 ناخبًا، وبلغ إجمالى الحاضرين الذين أدلوا بأصواتهم مليون و918 ألفا و152 ناخبا منهم مليون و670 ألفا و699 صوتًا صحيحًا، و97854 صوتا باطلا.



وحصل المرشح عبد الفتاح السيسي على مليون و631 ألفا و962 صوتا مقابل 38737 للمرشح موسي مصطفي موسي.



وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء، أمس الأربعاء، وبدأت عملية فرز الأصوات.



وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الإثنين 26 مارس لمدة 3 أيام، وتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.



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