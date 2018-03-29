محمد حمدى: ما زلنا فى مرحلة المونتاج وعرض «السر» بعد رمضان

قال المخرج محمد حمدي إنه ما زال يواصل العمل علي جلسات المونتاج والموسيقي التصويرية الخاصة بمسلسله الجديد «السر»، المقرر طرحه في الفترة المقبلة.



وعن موعد عرض المسلسل، أكد محمد حمدي في تصريحات خاصة لـ«الدستور» أنه إلى الآن لم يتم تحديد موعد نهائي لعرض المسلسل، مشيرًا إلى أنه يتوقع أن يتم طرحه بعد انتهاء موسم دراما رمضان.



وتدور أحداث مسلسل «السر» في إطار اجتماعي درامي، يناقش العديد من القضايا والموضوعات الهامة، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين، منهم وفاء عامر ونضال الشافعي ومايا نصري وحسين فهمي ومحمد جمعة وريم البارودي من إخراج محمد حمدي.