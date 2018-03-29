بالأرقام.. «السيسى» يكتسح «موسى» فى دمياط

ظهرت المؤشرات الأولية لفرز اللجان العامة العشرة لمحافظة دمياط، حصول عبدالفتاح السيسي على 371 ألفًا و489 صوتًا، بينما حصل موسى مصطفى موسى على 9623 صوتًا.



وبلغ إجمالي عدد الأصوات 411079 صوتًا، منهم 29967 صوتًا باطلًا، كما بلغت الأصوات الصحيحة 381112 صوتًا.



يذكر أن إجمالي عدد الناخبين بمحافظة دمياط؛ وفقًا لتقرير اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة بالمحافظة 983290 ناخبًا، وعدد المقار الانتخابية 10 مقرات انتخابية عامة وعدد المراكز الانتخابية 225 مركز انتخابي وعدد اللجان الانتخابية 251 لجنة فرعية.



