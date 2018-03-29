871 ألف و565 صوتا لـ«السيسى» و3122 لـ«موسى» بأبو حماد

أظهرت المؤشرات الأولية لفرز الأصوات بلجان مركز الحسينية في الشرقية، حصول المرشح عبدالفتاح السيسي على 87565 صوتا، مقابل 1528 صوتًا للمرشح موسى مصطفى موسى، من إجمالي 196306 ناخبين مقيدين بلجان الحسينية، وبلغ عدد الأصوات الباطلة 3122 صوتا.



وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الإثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت اليوم، وتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.