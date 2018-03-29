21607 أصوات لـ«السيسى» مقابل 415 لـ«موسى» بميت سلسيل فى الدقهلية

أعلن المستشارربيع قاسم، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، عن نتيجة فرز الأصوات بميت سلسيل، والتي تضم 10 لجان فرعية.



وقال "قاسم"، فى تصريحات صحفية،إن إجمالي من لهم حق التصويت 46 ألف 694 ناخبًا، حضر منهم 23 ألفًا و224 ناخبًا، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 22 ألفًا و22 صوتًا، والباطلة 1202 صوت، وحصل المرشح عبدالفتاح السيسي على 21607 أصوات، في مقابل 415 صوتًا لموسى مصطفى موسى.



وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء أمس الأربعاء، وبدأت عملية فرز الأصوات.



وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الإثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت أمس الأربعاء، وتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.