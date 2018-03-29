مشتول السوق يتصدر مراكز الشرقية بإهداء 105 آلاف صوت لـ«السيسى»

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، حصول المرشح عبد الفتاح السيسي على 105149 صوتا، مقابل 3012 صوتًا لموسى مصطفى موسى، من إجمالي 253. 141 ناخبا، وبلغ عدد الأصوات الباطلة 7009.



وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء، أمس الأربعاء، وبدأت عملية فرز الأصوات.



وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الإثنين 26 مارس لمدة 3 أيام، وتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.



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