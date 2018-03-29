«مؤشرات أولية» محافظة المنيا.. مليون و220 ألف صوت لـ«السيسى»

أظهرت مؤشرات الفرز الأولية بالانتخابات الرئاسية بعد فرز لجان محافظة المنيا البالغ عددها 715، عن حصول الرئيس عبد الفتاح السيسي علي مليون و220 ألف صوت انتخابي بنسبة 96% مقابل 49500 لموسي مصطفي موسي بنسبة 4%.



وبلغ عدد الحضور مليون و300 ألف ناخب، وعدد الأصوات الباطلة 97 ألف صوت.



كما أظهرت المؤشرات أن مركز مطاي يأتي في الصدارة، وبلغت نسبة المشاركة 49%، يليه مركز العدوة 48% ثم مغاغة 45%، وسمالوط شرق 45% ومركز المنيا 40%.