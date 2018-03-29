«السيسى» يكتسح المؤشرات الأولية بمطروح بنسبة 95.5%

شهدت محكمة مرسى مطروح، ومقر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بمطروح، ظهور مؤشرات جميع المدن الانتخابية بالمحافظة، وأسفرت عن حصول المرشح عبد الفتاح السيسي على 88 ألفًا و370 صوتا بنسبة 95.5%، مقابل 4 آلاف و211 صوتًا لموسي مصطفي موسي بنسبة 4.5%، بحضور 103 آلاف و584 ناخبًا على مستوي المحافظة بنسبة 38.4%.



وسجلت مدينة مرسي مطروح، حصول السيسي على 38 ألفًا و485 صوتا مقابل ألفى و181 صوتًا لموسي، حيث سجلت نسبة الأصوات الصحيحة 87.6%، والباطلة 12.94% لتكون الأصوات الصحيحة 40 ألفًا و666 صوتًا.



وحصل السيسي بمدينة الحمام على 16101 صوت، مقابل 688 صوتا لموسي، وبلغ إجمالى عدد من لهم التصويت 46772، والأصوات الباطلة 1664 صوتا، وبلغ عدد من أدلوا بأصواتهم 18453 صوتا، وفى مدينة براني حصل السيسي 8632، مقابل 380 صوتا لموسي مصطفي موسي، من إجمالي عدد من لهم حق التصويت 22557، وبلغ عدد الأصوات الباطلة 816، وبلغ عدد من أدلوا بأصواتهم 9828.



بينما حصل المرشح عبد الفتاح السيسي بمدينة النجيلة على 2583 مقابل 161 صوتا لموسي مصطفي موسي من إجمالي 10204 ناخبين مقيدين باللجان، وبلغ عدد الأصوات الباطلة 273 صوتا، وبلغ عدد من أدلوا بأصواتهم 3287، وفي مدينة السلوم حصل السيسي على 4058 صوتا، مقابل 132 صوتا لموسي مصطفي موسي من إجمالي من لهم حق التصويت 9972، وبلغ عدد الأصوات الباطلة 240، وعدد من أدلوا بأصواتهم 4430.



كما حصل المرشح عبد الفتاح السيسي بمدينة الضبعة علي 10365 مقابل 389 صوتا لموسي مصطفي موسي من إجمالي من لهم حق التصويت 27025، وبلغ عدد الأصوات الباطلة 795 صوتا، وبلغ عدد من أدلوا بأصواتهم 11549، وفى مدينة سيوة حصل السيسي علي 5232 مقابل 174 صوتا لموسي مصطفي موسي من إجمالي من لهم حق التصويت 15707، وبلغ عدد الأصوات الباطلة 869 صوتا، وعدد من ادلوا بأصواتهم 6275 صوتا.



وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء، أمس الأربعاء، وبدأت عملية فرز الأصوات.



وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الإثنين 26 مارس لمدة 3 أيام، وتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.



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