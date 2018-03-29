النتيجة الأولية لانتخابات كفر الشيخ| «السيسى» 910810 آلاف صوت

أسفرت نتائج الفرز الأولية بلجان محافظة كفر الشيخ البالغ عددها 14 لجنة عامة عن حصول الرئيس عبد الفتاح السيسي على 910810 أصوات، مقابل 23673 صوتا حصل عليها منافسه المهندس موسى مصطفى موسى، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 934483، والباطلة 34951 صوتا.



ويبلغ إجمالى عدد الناخبين المقيدين بالمحافظة 20120243 ناخبا، وحضر منهم 969434 ناخبا بنسبة تصويت 45،7%.



وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء، أمس الأربعاء، وبدأت عملية فرز الأصوات.



وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الإثنين 26 مارس لمدة 3 أيام، وتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.



تابعوا النتيجة لحظة بلحظة:

