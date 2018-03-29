نسبة المشاركة فى الانتخابات تقترب من 25 مليون ناخب

أظهرت المؤشرات الأولية للانتخابات الرئاسية 2018، أن نسبة مشاركة المواطنين تقترب من ٢٥ مليون ناخب، بين حوالي 60 مليون يحق لهم التصويت في الانتخابات، كما اقتربت نسبة نجاح الرئيس السيسى من 97%؜، بحوالى 23 مليون صوت صحيح، بينما حصل المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى على حوالى 3% من الأصوات.



وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء أمس، وبدأت عملية فرز الأصوات.



وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الإثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت أمس، وتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.