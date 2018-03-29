«مؤشرات أولية».. «السيسى» يكتسح فى ميت غمر بـ186342 صوتا

أعلن رئيس اللجنة مركز ميت غمر، نتيجة فرز الأصوات للناخبين فى الانتخابات الرئاسية (مؤشرات أولية)، وحصل المرشح عبد الفتاح السيسي على 186342 صوتا، وموسي مصطفى موسى 3978 صوتا، فيما بلغ عدد الأصوات الصحيحة 190320، والباطلة 9574 صوتًا، من إجمالي من حضر 199894 ناخبًا، وإجمالى من لهم حق التصويت 385998.



وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء، أمس الأربعاء، وبدأت عملية فرز الأصوات.



وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الإثنين 26 مارس لمدة 3 أيام، وتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.



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