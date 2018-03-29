«السيسى» يكتسح أصوات أكتوبر بنسبة 95%

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات الرئاسية بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، عن الانتهاء من عملية فرز كافة الصناديق التي تم الحصول عليها من اللجان الفرعية في المدينة بمناطقها المختلفة.



وبعد إتمام عملية الفرز حصل المرشح عبدالفتاح السيسي على 371207 صوتًا بنسبة 95% من عدد الأصوات الصحيحة، والمرشح موسى مصطفى موسى على 1604 صوتًا، من عدد الأصوات الصحيحة بنسبة 4.13%، بينما جاءت عدد الأصوات الباطلة 5435 صوتًا.