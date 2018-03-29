124278 صوتًا لـ«السيسى» مقابل 2292 لـ«موسى» فى اللجنة 5 بكفر الشيخ

أعلنت اللجنة العامة رقم 5 بالانتخابات الرئاسية، ومقرها مركز شرطة كفر الشيخ، برئاسة المستشار محمد توفيق، عن حصول المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي 124278 صوتًا، بينما حصل موسى مصطفى موسى على 2292 صوتًا، وبلغت نسبة الحضور في مركز كفر الشيخ 46.25%.



وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء أمس الأربعاء، وبدأت عملية فرز الأصوات.



وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الإثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت أمس الأربعاء، وتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.