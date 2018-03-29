القاهرة : الخميس 29 مارس 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
96%
السيسي
10758516
إجمالى المشاركين
12187786
الأصوات الصحيحة
11165633
الأصوات الباطلة
1022153
4%
موسي
407117
12:59 ص

بالفيديو.. محمد رمضان يوجه رسالة لمنافسيه من تحت الماء
03:02 ص

اليوم.. «المركزى» يطرح أذون خزانة بقيمة 15.7 مليار جنيه
12:53 ص

نتيجة 6074 لجنة.. السيسي 9 ملايين و694 ألف صوت و302 ألف لـ«موسى»

12:30 ص

المؤشرات النهائية للانتخابات الرئاسية بالبحر الأحمر
08:58 م

سقوط «شاشة عرض» على المحتفين بالانتخابات فى دار السلام
07:28 م

من الإسكندرية إلى ميزوري.. نشوى تهب مستقبلها لمساعدة اللاجئين
06:37 م

«الدستور» يكذب بيان «آسف ياريس».. وينشر أرقام لجان «مبارك وجمال وسوزان» الانتخابية
05:03 م

انسحاب مرشح وفدي لصالح حسام الخولي
03:46 م

طفل بالسيدة زينب: «لو عندي عربية كنت وصَّلت الناخبين»
07:04 ص

المفرقعات تفحص اللجان قبل بدء التصويت فى ثالث أيام الانتخابات
03:32 ص

القصة الكاملة للحرب الدبلوماسية بين «بوتين والاتحاد الأوروبى»
03:00 ص

«ليست من نوعى المفضل».. كيف واجه ترامب فضائحه الجنسية؟
محافظات
الخميس 29/مارس/2018 - 03:32 ص

بالأرقام.. «السيسى» يكتسح «موسى» فى 7 مدن فى مطروح

صوره من الحدث
صوره من الحدث
مرسي مطروح: محمد علي
dostor.org/2109655

شهدت محكمة مرسى مطروح ومقر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بمدينة مرسى مطروح، ظهور مؤشرات 7 مدن انتخابية بمحافظة مطروح، بحصول "السيسي" على 49 ألفًا و617 صوتًا مقابل ألفي و30 صوتًا لموسى مصطفى موسى.

وحصل المرشح عبدالفتاح السيسي بمدينة الحمام علة 16101 صوت، مقابل 688 صوتًا لموسى مصطفى موسى، من إجمالي 46772 ناخبًا مقيدين باللجان، وبلغ عدد الأصوات الباطلة 1664 صوتًا، وبلغ عدد من أدلوا بأصواتهم 18453 صوتًا، وفى مدينة "براني"، حصل المرشح عبد الفتاح السيسي على 8632 صوتًا، مقابل 380 صوتًا لموسى مصطفى موسى، من إجمالي 22557 ناخبًا، مقيدين باللجان وبلغ عدد الأصوات الباطلة 816 صوتًا، وبلغ عدد من أدلوا بأصواتهم 9828 صوتًا.

بينما حصل المرشح عبدالفتاح السيسي بمدينة النجيلة على 2583 صوتًا، مقابل 161 صوتًا لموسى مصطفى موسى، من إجمالي 10204 ناخبين، مقيدين باللجان، وبلغ عدد الأصوات الباطلة 273 صوتًا، وبلغ عدد من أدلوا بأصواتهم 3287 صوتًا، وفي مدينة السلوم حصل المرشح عبدالفتاح السيسي على 4058 صوتًا، مقابل 132 صوتًا لموسى مصطفى موسى، من إجمالي 9972 ناخبًا مقيدين باللجان وبلغ عدد الأصوات الباطلة 240 صوتًا، وبلغ عدد من أدلوا بأصواتهم 4430 صوتًا.

كما حصل المرشح عبدالفتاح السيسي بمدينة الضبعة على 10365 مقابل 389 صوتًا لموسى مصطفى موسى، من إجمالي 27025 ناخبًا مقيدين باللجان، وبلغ عدد الأصوات الباطلة 795 صوتًا، وبلغ عدد من أدلوا بأصواتهم 11549 صوتًا، وفى مدينة سيوة حصل "السيسي" على 5232 صوتًا، مقابل 174 صوتًا لموسى مصطفى موسى، من إجمالي 15707 ناخبين مقيدين باللجان، وبلغ عدد الأصوات الباطلة 869 صوتًا، وبلغ عدد من أدلوا بأصواتهم 6275 صوتًا، وحصد "السيسي" 2646 صوتًا، مقابل 106 أصوات لموسى مصطفى موسى من إجمالي 6681 ناخبًا مقيدين باللجان، وبلغ عدد الأصوات الباطلة 295 صوتًا، وبلغ عدد من أدلوا بأصواتهم 3047 صوتًا.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء أمس الأربعاء، وبدأت عملية فرز الأصوات.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الإثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت أمس الأربعاء، وتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.

ads
اقرأ أيضًا
منذ شهرين

بالصور.. محافظ مطروح يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 61.4%

الآن

79518 صوتا للسيسى مقابل 2347 لموسى بقسم أول المنصورة

«بعد فضيحة المانشيت».. لمصلحة من يعمل صلاح دياب؟

موسى مصطفى موسى: ممكن اترشح في الانتخابات الرئاسية 2022

«المصري لما ينتخب».. أغرب التعليقات في أوراق الاقتراع (تفاعلي)

الأكثر قراءة

«بعد فضيحة المانشيت».. لمصلحة من يعمل صلاح دياب؟

انفصال معز مسعود وبسنت نور الدين بشكل رسمى

عاجل.. «الأرصاد»: العاصفة الترابية مستمرة 48 ساعة

مفاجأة.. تعرف على عدد أصوات «موسى مصطفى» في الانتخابات حتى الآن

ألبومات الصور

اعمال الفرز بمنطقة فيصل بالجيزة

فرز انتخابات الرئاسة 2018 بالمطرية

بدء الفرز في إحدى لجان الزمالك

مسيرة تشجيعية لشباب «دعم مصر» في الإسكندرية

نجم الساعة

لحظة بلحظة.. نتائج الانتخابات الرئاسية (تفاعلي)

الأكثر قراءة

«بعد فضيحة المانشيت».. لمصلحة من يعمل صلاح دياب؟

انفصال معز مسعود وبسنت نور الدين بشكل رسمى

عاجل.. «الأرصاد»: العاصفة الترابية مستمرة 48 ساعة

مفاجأة.. تعرف على عدد أصوات «موسى مصطفى» في الانتخابات حتى الآن

كشكول

تعطيل الدراسة بقنا غدا لسوء الأحوال الجوية

وزارة التعليم: منح المدارس أجازة غدا أمر متروك لسيادة كل محافظة

تعليم الوادي الجديد: غدا أجازة رسمية بالمدارس لسوء الحالة الجوية

الأزهر: تعطيل الدراسة بالمعاهد والجامعة لسوء الأحوال الجوية.. غدا

ننشر جدول محاضرات القوافل التعليمية للثانوية العامة بالوادي الجديد

الأمصار

مؤشرات أولية.. «السيسي» يكتسح الانتخابات الرئاسية المصرية

اليمن يبلغ نهائيات كأس أمم آسيا 2019 بفوزه على نيبال

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

لبنان يفوز على ماليزيا في تصفيات أمم آسيا

تعيين رئيس جديد لـ«اتصالات الجزائر»

منوعات

«سواقة حريمي».. حاولت ركن سيارتها فأغرقتها في حمام السباحة

«هنشارك»: عدم المشاركة في الانتخابات يرخّص المواطن الشريف

أول رد من زوجة ترامب على اتهام الأخير بعلاقته نجمة إباحية

ولاد الكار

كيف تخطط من أجل الوظيفة التي تحبها؟

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك