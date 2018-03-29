بالأرقام.. «السيسى» يكتسح «موسى» فى 7 مدن فى مطروح

شهدت محكمة مرسى مطروح ومقر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بمدينة مرسى مطروح، ظهور مؤشرات 7 مدن انتخابية بمحافظة مطروح، بحصول "السيسي" على 49 ألفًا و617 صوتًا مقابل ألفي و30 صوتًا لموسى مصطفى موسى.



وحصل المرشح عبدالفتاح السيسي بمدينة الحمام علة 16101 صوت، مقابل 688 صوتًا لموسى مصطفى موسى، من إجمالي 46772 ناخبًا مقيدين باللجان، وبلغ عدد الأصوات الباطلة 1664 صوتًا، وبلغ عدد من أدلوا بأصواتهم 18453 صوتًا، وفى مدينة "براني"، حصل المرشح عبد الفتاح السيسي على 8632 صوتًا، مقابل 380 صوتًا لموسى مصطفى موسى، من إجمالي 22557 ناخبًا، مقيدين باللجان وبلغ عدد الأصوات الباطلة 816 صوتًا، وبلغ عدد من أدلوا بأصواتهم 9828 صوتًا.



بينما حصل المرشح عبدالفتاح السيسي بمدينة النجيلة على 2583 صوتًا، مقابل 161 صوتًا لموسى مصطفى موسى، من إجمالي 10204 ناخبين، مقيدين باللجان، وبلغ عدد الأصوات الباطلة 273 صوتًا، وبلغ عدد من أدلوا بأصواتهم 3287 صوتًا، وفي مدينة السلوم حصل المرشح عبدالفتاح السيسي على 4058 صوتًا، مقابل 132 صوتًا لموسى مصطفى موسى، من إجمالي 9972 ناخبًا مقيدين باللجان وبلغ عدد الأصوات الباطلة 240 صوتًا، وبلغ عدد من أدلوا بأصواتهم 4430 صوتًا.



كما حصل المرشح عبدالفتاح السيسي بمدينة الضبعة على 10365 مقابل 389 صوتًا لموسى مصطفى موسى، من إجمالي 27025 ناخبًا مقيدين باللجان، وبلغ عدد الأصوات الباطلة 795 صوتًا، وبلغ عدد من أدلوا بأصواتهم 11549 صوتًا، وفى مدينة سيوة حصل "السيسي" على 5232 صوتًا، مقابل 174 صوتًا لموسى مصطفى موسى، من إجمالي 15707 ناخبين مقيدين باللجان، وبلغ عدد الأصوات الباطلة 869 صوتًا، وبلغ عدد من أدلوا بأصواتهم 6275 صوتًا، وحصد "السيسي" 2646 صوتًا، مقابل 106 أصوات لموسى مصطفى موسى من إجمالي 6681 ناخبًا مقيدين باللجان، وبلغ عدد الأصوات الباطلة 295 صوتًا، وبلغ عدد من أدلوا بأصواتهم 3047 صوتًا.



وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء أمس الأربعاء، وبدأت عملية فرز الأصوات.



وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الإثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت أمس الأربعاء، وتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.