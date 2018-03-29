مليون و311 ألف صوت لـ«السيسى» بـ 407 لجنة بالإسكندرية

أسفرت المؤشرات الأولية لفرز لجان الإسكندرية، وعددها ٤٠٧ لجان، حصول عبد الفتاح السيسي، على مليون و٣١١ ألفا و٣٥٦ صوتا، مقابل ٤٠ ألفا و٨٥٣ صوتا لموسي مصطفى موسى من إجمالي ٣ ملايين ٨٤٣ ألفا و٦٩٨ ناخبا مقيدين باللجان.



وبلغ عدد الأصوات الباطلة ١٣٩ ألفا و٣٢٤ صوتا، والصحيحة مليونا و٣٥٢ ألفا و٢٠٩ أصوات.



وتعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم مؤتمرا صحفيا لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الإثنين الموافق 2 أبريل المقبل بمقر الهيئة العامة للاستعلامات.