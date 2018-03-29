استقرار أسعار «الفضة» اليوم

قال رفيق عباسي، رئيس شعبة المجوهرات والحلى بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إن هناك استقرارًا بأسعار الفضة، اليوم الخميس.



وبلغ سعر الأوقية 315 جنيهًا، وسجلت الفضة عيار 99.9 «النقية» 10 جنيهات، وعيار 95.8 «البريطانية» 10.45 جنيه، للجرام الواحد.



وأوضح «عباسي»، أن سعر الفضة عيار 92.5 «الإسترليني» سجل 10.55 جنيه، فيما سجلت الفضة 90 «العملات» 10.30 جنيه، بينما سجل عيار 80 «المجوهرات» 9.45 جنيه للجرام.