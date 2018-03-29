79 ألف و571 صوت لـ«السيسى» و3127 لـ«موسى» بمينا البصل

أعلنت اللجنة العامة رقم 14 لمينا البصل غرب الإسكندرية، أن عدد من لهم حق التصويت بلغ عددهم 231100 ناخب، وقد حضر 91957 ناخب، بنسبة 40%، وبلغت الأصوات الصحيحة 82698، والأصوات الباطلة 9259 صوت.



وقد حصد عبدالفتاح السيسى 79571 صوت، و3127 صوت لموسى مصطفى موسى.



يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت الاثنين 26 مارس واستمرت حتى العاشرة مساء الأربعاء، وشهدت إقبالا كبيرا فى اليوم الثالث.



ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات في الإسكندرية 3 ملايين و834 ألفًا و698 ناخبًا، موزعين على 681 لجنة فرعية بـ 407 مراكز انتخابية و18 لجنة عامة.



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